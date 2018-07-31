Заур Хапов помог Гилерме отбить пенальти от уфимца Игбуна

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал нулевую ничью с «Уфой». Напомним, что на 94-й минуте матча вратарь отбил пенальти от Сильвестра Игбуна и спас одно очко для своей команды.

— Совсем недавно мы играли с ЦСКА. Команда была немного уставшей. Тем не менее у нас была возможность спокойно победить «Уфу». Но и ничья — хороший результат. На выезде против «Уфы» всегда очень тяжело.

Что касается пенальти, мы с тренером вратарей Зауром Хаповым перед каждым матчем изучаем, кто и как бьет пенальти. Перед ударом Игбуна Заур подбежал к воротам и посоветовал прыгать влево. Это наша работа, которую мы сделали хорошо, — приводит слова Гилерме пресс-служба «железнодорожников».