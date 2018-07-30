ФК «Уфа» разделил очки с чемпионом России «Локомотивом»

В Уфе завершился матч первого тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу сезона 2018/2019. Местные «горожане» принимали действующего чемпиона страны — московский «Локомотив».

Матч держал в напряжении от первой до последних минут. Более того, в самой концовке исход его мог повернуться и в ту и в другую сторону.

Сначала «железнодорожник» Фарфан простил хозяев, пробив рядом с пустым правым углом ворот, находясь в полном одиночестве. А на 94-й минуте уже уфимский нигериец Сильвестр Игбун заработал пенальти. Переиграть вратаря сборной России бразильца Гилерме ему не удалось. Боевая ничья — 0:0.

Следующий поединок «Уфа» сыграет в рамках Лиги Европы 2 августа в Словении против «Домжале», с которым в первом матче в Уфе также была зафиксирована нулевая ничья.