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Минсельхоз предложил выделить молочной продукции отдельную полку в магазинах

07:57, 31.07.2018 2
Минсельхоз предложил выделить молочной продукции отдельную полку в магазинах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство сельского хозяйства предложило выделить отдельную полку в магазинах для продукции, состоящей исключительно из молока.

В ведомстве считают, что разделение молочных и молокосодержащих продуктов поможет покупателю легко и быстро ориентироваться в магазине.

Совещание в правительстве по данному вопросу намечено на эту неделю, сообщают «Известия».

Ранее производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках.

БизнесРозничная торговля
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:13
    Сколько не говори халва, во рту слаще не будет
    Сколько не выделяйте полок, покупатель будет смотреть на цену.
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  • Анонимно 08:32
    к сожалению полки будут пустыми. молока уже нет
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