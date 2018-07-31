Минсельхоз предложил выделить молочной продукции отдельную полку в магазинах
Министерство сельского хозяйства предложило выделить отдельную полку в магазинах для продукции, состоящей исключительно из молока.
В ведомстве считают, что разделение молочных и молокосодержащих продуктов поможет покупателю легко и быстро ориентироваться в магазине.
Совещание в правительстве по данному вопросу намечено на эту неделю, сообщают «Известия».
Ранее производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках.БизнесРозничная торговля
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Сколько не выделяйте полок, покупатель будет смотреть на цену.