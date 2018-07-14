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Производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках

07:45, 14.07.2018
Производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В силу вступили изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь производитель должен предупреждать о заменителях молочного жира на упаковках.

«Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», — сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, по итогам II квартала 2018 года в Татарстане ухудшилось качество молочной продукции. Так, ее объем, не соответствующий по физико-химическим показателям, возрос с 1,2 % до 4,38 %, в том числе по показателям фальсификации.

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