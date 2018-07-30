Аэропорт Казани открывает прямые рейсы в Париж, Лондон и еще 12 городов

Международный аэропорт «Казань» планирует открыть прямые рейсы в Париж, Тель-Авив, Милан, Лондон, Мюнхен и Берлин. Эти направления признаны наиболее востребованными у трансферных пассажиров.



Такие данные были получены аэропортом по результатам проведенного анализа статистических показателей, заявила директор по стратегическому развитию Международного аэропорта «Казань» Вероника Акташева.

На азиатском направлении прямые рейсы из Казани могут появиться в Тегеран и Пекин, а на внутрироссийских воздушных линиях аэропорт планирует рейсы в Астрахань, Иркутск, Красноярск, Челябинск, Грозный, Мурманск и другие города.

Ранее сообщалось, что в августе появится прямой рейс из Казани в Махачкалу.

