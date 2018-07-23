В августе появится прямой рейс из Казани в Махачкалу

Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Дагестан уже с 3 августа. Перевозить пассажиров будет компания «Ювт Аэро» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.



Регулярные полеты будут совершаться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, сообщают «Махачкалинские известия» со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Дагестана Камила Гамзатова.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость составляет порядка 5,8 тыс. рублей. Время полета — 2,5 часа.



Напомним, что в начале июня авиакомпания Nordwind Airlines запустила новый рейс Казань — Ташкент.