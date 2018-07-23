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В августе появится прямой рейс из Казани в Махачкалу

13:20, 23.07.2018
В августе появится прямой рейс из Казани в Махачкалу
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прямой авиарейс свяжет Махачкалу и Дагестан уже с 3 августа. Перевозить пассажиров будет компания «Ювт Аэро» на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200.

Регулярные полеты будут совершаться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, сообщают «Махачкалинские известия» со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Дагестана Камила Гамзатова.

Отмечается, что билеты уже поступили в продажу. Их стоимость составляет порядка 5,8 тыс. рублей. Время полета — 2,5 часа.

Напомним, что в начале июня авиакомпания Nordwind Airlines запустила новый рейс Казань — Ташкент.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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