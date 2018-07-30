В Казани суд не разрешил ВТОЦ проводить митинг против закона об изучении родных языков
Вахитовский райсуд Казани отказал Всетатарскому общественному центру (ВТОЦ) в удовлетворении иска против исполкома города, касающегося митинга против закона об изучении родных языков.
Акцию планировалось провести 31 июля. Активисты предложили для согласования с властями Казани несколько площадок в центре города. Однако в исполкоме Казани ВТОЦ отказали из-за «невозможности обеспечить безопасность» участников мероприятия, передает «Ъ-Казань».
Активисты сочли такое решение властей незаконным и обратились в суд.
Напомним, что Госдума РФ приняла закон об изучении родных языков 25 июля. Спустя три дня он был одобрен Советом Федерации.
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