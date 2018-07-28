Совет Федерации одобрил закон об изучении родных языков

Совет Федерации РФ сегодня на 441-м заседании одобрил закон об изучении родных языков. Прямая трансляция заседания велась на канале верхней палаты парламента в YouTube.

За принятие закона проголосовали 146 человек, против выступили 2 члена Совфеда, еще 3 человека воздержались.



Согласно документу, русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык, в том числе русский, как родной. Для этого необходимо представить соответствующее заявление родителей или уполномоченных лиц.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон об изучении родных языков 25 июля.