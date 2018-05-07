Гекдениз Карадениз: «Я готов учиться на тренера и войти в штаб Бердыева»

Гекдениз Карадениз поделился впечатлениями от участия в своем последнем домашнем матче за «Рубин» и в большом футболе. По словам турецкого хавбека, он испытывает двоякие чувства:

— Мне очень грустно. Да, я очень горд такими проводами, но мне действительно очень грустно. Ведь такие проводы не бывают каждый день. С одной стороны я радуюсь, а с другой грущу. Но я считаю, что это не конец. Это начало чего-то другого, — цитирует игрока корреспондент «Реального времени».

Турецкий полузащитник также рассказал, какие у него планы на будущее и готов ли он связать свою карьеру с тренерской деятельностью в «Рубине».

«Бердыев звал в тренерский штаб? Да, я готов учиться на тренера, и все последнее время я себя настраивал на то, чтобы идти на тренерские курсы. Конкретика будет позже, но я совершенно точно хочу остаться в футболе», — заверил Карадениз.

Гекдениз Карадениз выступает за казанский «Рубин» с 2008 года, провел 300 матчей и забил 52 мяча. В составе «Рубина» турецкий полузащитник дважды стал чемпионом России, завоевал Кубок России и два Суперкубка.