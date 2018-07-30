Казанский суд оценил в 14 лет колонии секс-насилие в гостинице «Кварт»

Фото: Реальное время

В Казани вынесли приговор по делу о сексуальном насилии в отношении трех постоялиц казанской гостиницы «Кварт». Виновным в надругательстве над двумя девочками 12—13 лет из сборной Москвы по спортивной гимнастике и 37-летней женщиной Приволжским судом признан 36-летний Алмаз Нуриев.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, подсудимый вину в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера не признал, и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. В 2014 году его уже отправляли за решетку на 4 года и 9 месяцев за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, однако освободили условно-досрочно.

Судом установлено, 4 ноября 2017 года Нуриев после рабочего дня выпил и решил навестить знакомую — постоялицу гостиницы «Кварт». Той в номере не оказалось, и мужчина пошел по этажам и стал заглядывать в незапертые двери номеров. В один зашел и лег в кровать к спящей девочке 2004 года рождения для совершения действий сексуального характера. Потом зашел в другой номер, разбудил одну из спящих девочек и отвел ее в ванную комнату, где, угрожая убийством, надругался. Третьей жертвой насильника стала 37-летняя женщина на одном из верхних этажей гостиницы. В номере она находилась вместе с малолетним ребенком. После изнасилования преступник спокойно покинул гостиницу.

Следком пытался привлечь к ответственности должностных лиц ПАО «Кварт» и ЧОП «Сфинкс», отвечавших за безопасность постояльцев гостиницы, однако прокуратура посчитала постановление о возбуждении незаконным.