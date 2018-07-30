В орском СИЗО №2 обнаружили тело мужчины

В Орске Оренбургской области в СИЗО №2 нашли тело повешенного мужчины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По предварительным данным, обвиняемому было 36 лет, сообщает местный портал Orsk.ru, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области избивали заключенного. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку.

Позднее 17 сотрудников колонии были уволены. Шесть сотрудников задержаны по делу о пытках. Ранее Заволжский райсуд Ярославля отправил под домашний арест заместителя начальника ярославской ИК-1 Ивана Калашникова.