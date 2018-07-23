Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны по делу о пытках

В Следственном комитете России заявили о задержании шести сотрудников ярославской колонии после публикации видео с избиением заключенного.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключённого. Сегодня уже задержаны шесть человек», — говорится в сообщении на сайте регионального СК.



Кроме того, проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Позднее 17 сотрудников колонии были уволены.

