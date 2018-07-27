Замначальника ярославской колонии отправили под домашний арест по делу о пытках

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест заместителя начальника ярославской ИК-1 Ивана Калашникова.

При избрании меры пресечения суд учел ряд обстоятельств, в том числе состояние здоровья Калашникова, передает «Медуза».

Напомним, «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова.

После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Позднее 17 сотрудников колонии были уволены. Шесть сотрудников задержаны по делу о пытках.

