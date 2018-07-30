«Уфа» встречает чемпиона России

В понедельник, 30 июля, ФК «Уфа» стартует в своем пятом сезоне в Премьер-лиге. В домашних стенах уфимцы примут действующего чемпиона страны московский «Локомотив». Этот матч стартует на стадионе «Нефтяник» в 18.00 мск.

«Уфа» начала сезон с еврокубкового дебюта — в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «горожане» дома сыграли вничью 0:0 со словенским «Домжале».

«Локомотив» в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России встречался с земляками из ЦСКА и уступил в дополнительном времени со счетом 0:1.

Пока лидирует команда экс-тренера уфимцев Сергея Семака — питерский «Зенит», обыгравший красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

