ЦСКА стал обладателем Суперкубка России

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 106 минуте забил Хетаг Хосонов. Отметим, что бывший игрок казанского «Рубина», а ныне футболист «Локомотива» Соломон Кверквелия, получил прямую красную карточку на 114-й минуте.

Таким образом ЦСКА завоевал седьмой Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов продолжит свою карьеру в ЦСКА.