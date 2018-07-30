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Российский флот получит 26 новых кораблей в этом году

01:31, 30.07.2018
Российский флот получит 26 новых кораблей в этом году
Фото: скриншот

Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Четыре корабля оснастят ракетно-зенитным комплексом «Калибр», передает РБК. При этом с начала этого года уже поступили на флот четыре корабля — один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.

Накануне Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота Российской Федерации.

В параде в честь праздника впервые принял участие безэкипажный катер. Хотя без происшествий не обошлось — другой катер врезался в опору Благовещенского моста, при этом в Минобороны аварию отрицают.

ПромышленностьОПК
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