Российский флот получит 26 новых кораблей в этом году

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Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.



Четыре корабля оснастят ракетно-зенитным комплексом «Калибр», передает РБК. При этом с начала этого года уже поступили на флот четыре корабля — один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.

Накануне Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота Российской Федерации.

В параде в честь праздника впервые принял участие безэкипажный катер. Хотя без происшествий не обошлось — другой катер врезался в опору Благовещенского моста, при этом в Минобороны аварию отрицают.