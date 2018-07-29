В Санкт-Петербурге катер врезался в опору моста во время парада в честь Дня ВМФ

Катер врезался в опору Благовещенского моста в Санкт-Петербурге во время парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота России.

На 49-й минуте прямой видеотрансляции, которую вел RT, заметно, как катер снесло течением от впереди идущих кораблей и он задел левым бортом опору моста. После столкновения судно отплыло вправо и продолжило движение.

Между тем военные отрицают происшествие с катером.

«Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время главного военно-морского парада не было»,— заявили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.



Добавим, что в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге были задействованы более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и около 4 тыс. военнослужащих.