На параде ВМФ в Петербурге впервые прошел корабль-робот

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В параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге впервые принял участие безэкипажный катер.



Корабль входит в состав противоминных средств головного корабля проекта 12700 «Александр Обухов», передает «Звезда»

Кроме того, в парадном строю на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» разместили адаптированный для применения с надводных кораблей беспилотник «Орлан-10».



В торжествах по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге были задействованы более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и около 4 тыс. военнослужащих.