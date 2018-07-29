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Путин в Санкт-Петербурге принял парад в честь Дня Военно-морского флота России

12:28, 29.07.2018
Путин в Санкт-Петербурге принял парад в честь Дня Военно-морского флота России
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота Российской Федерации.

Перед началом основной части смотра глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей, собравшихся на Кронштадтском рейде, и приветствовал их экипажи. Также глава государства посетил Петропавловскую крепость и Петропавловский собор, передает пресс-служба президента России.

Всего в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России были задействованы более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тыс. военнослужащих.

Напомним, что накануне в Татарстане капитану корабля «Арабелла» Роману Лизалину ко Дню ВМФ вручили премию «Герои нашего времени».

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