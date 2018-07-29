В России возросло число страдающих ожирением подростков

В России зафиксировали резкий рост числа подростков, имеющих избыточную массу тела. Об этом заявила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.



«Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация — это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растет. И это самая пугающая тенденция. Но при этом в Москве мы видим — большая работа проводится по пропаганде здорового образа жизни», — приводят «Известия» слова Стародубовой.



По мнению диетологов, проблема избыточного веса в современном мире возникла в связи с употреблением некачественных продуктов быстрого приготовления вследствие изменившегося темпа жизни людей. Также отмечается чрезмерно высокое потребление сахаросодержащих и мясных продуктов.



Ранее депутаты Госдумы предложили контролировать рекламу вредной еды. Напомним, Минздрав назвал Оренбургскую область лидером по числу страдающих от ожирения пациентов.