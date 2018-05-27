Депутаты предложили контролировать рекламу вредной еды

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко предложил «взять под госконтроль качество и безопасность пищевой продукции и агрессивную рекламу вредных для здоровья пищевых продуктов на ТВ, особенно на детских телеканалах».

Таким образом, рекламу газировок, энергетиков, сосисок, колбас и сильносоленых продуктов могут ограничить. Кроме того, могут ввести повышенные налоги для производителей «вредной» продукции, передают «Известия» со ссылкой на текст проекта для борьбы с ожирением.

Ранее сообщалось, что космическая медицина России начнет решать проблемы с лишним весом.