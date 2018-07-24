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Оренбургская область оказалась в лидерах по числу пациентов с ожирением в России

12:29, 24.07.2018
Оренбургская область оказалась в лидерах по числу пациентов с ожирением в России
Фото: pixabay.com

Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы. В лидерах оказалась Оренбургская область.

По данным специалистов, в Оренбуржье число жителей с диагностированным ожирением достигло 2,4% от общего населения. Самый большой показатель в Алтайском крае — 5,4%. Далее идут Магаданская область — 3,4%, Курганская область — 2,8%, Тюменская область — 2,5%.

В целом, в 2017 году число россиян с диагностированным ожирением составляет 2 млн, или 1,3% от населения страны, пишет РБК.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предложили контролировать рекламу вредной еды.

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