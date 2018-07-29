Сотрудников ФСИН начнут воспитывать на общих собраниях

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) планируют организацию общих собраний, на которых будут поощрять лучших сотрудников и осуждать тех, «кто позорит коллектив».



Проект приказа по воспитательной работе уже разработан, передает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ФСИН.

«Пусть коллектив тоже иной раз, не только руководитель, но и сам коллектив говорит «спасибо» своим коллегам и ругает, если надо», — заявил он.



Отмечается, что в службе могут появиться «и офицерские собрания и общие собрания, и те же женсоветы, и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками».

Правовое закрепление возможности организации воспитательной работы во ФСИН есть в Федеральном законе «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», который вступает в силу с 1 августа.



Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области избивали заключенного. После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку.

Позднее 17 сотрудников колонии были уволены. Шесть сотрудников задержаны по делу о пытках. Ранее Заволжский райсуд Ярославля отправил под домашний арест заместителя начальника ярославской ИК-1 Ивана Калашникова.