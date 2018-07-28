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Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

12:45, 28.07.2018
Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта
Фото: скриншот twitter.com

Игроки сборной России по футболу получили звание заслуженных мастеров спорта. Церемония чествования футболистов сборной России и тренерского штаба команды по итогам чемпионата мира 2018 года прошла в Министерстве спорта.

«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Напомним, что сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. На днях контракт с главным тренером сборной России был продлен.

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