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РФС согласовал новый контракт с Черчесовым, его работа со сборной признана успешной

13:02, 26.07.2018

На сегодняшнем заседании Исполкома РФС был согласован новый контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

При этом выступление сборной на чемпионате мира было признано успешным.

Ранее сообщалось, что контракт с Черчесовым будет заключен сроком на два года с возможностью продления еще на два. По неофициальной информации от журналиста Нобеля Арустамяна, зарплата специалиста вместе с бонусами может достигать до 3 млн евро.

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