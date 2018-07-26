РФС согласовал новый контракт с Черчесовым, его работа со сборной признана успешной

На сегодняшнем заседании Исполкома РФС был согласован новый контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — сообщил член исполкома Игорь Лебедев.



При этом выступление сборной на чемпионате мира было признано успешным.

Ранее сообщалось, что контракт с Черчесовым будет заключен сроком на два года с возможностью продления еще на два. По неофициальной информации от журналиста Нобеля Арустамяна, зарплата специалиста вместе с бонусами может достигать до 3 млн евро.