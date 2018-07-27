Роскачество планирует проверить бензин в конце лета

Роскачество начнет проверку бензина на российском рынке в конце лета — начале осени. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Протасов.

«В случае с бензином, перед нами стоит задача взять несколько регионов, которые по статистике наших коллег из Росстандарта являются проблемными, и попытаться понять, считают ли сами потребители в этих регионах ситуацию проблемной… Мы выберем несколько регионов и запустим в самое ближайшее время, наверное, до конца лета — начала осени, в них пилот», — цитирует «Прайм» Протасова.

Отмечается, что при проведении исследования будет учитываться в том числе международный опыт. По словам Протасова, недавно в США оштрафовали одну из крупнейших автозаправочных сетей из-за качества бензина.

«Там и пластики непереработанные добавлялись, и октановое число завышалось. Это мировая проблема», — уточнил глава Роскачества.

Ранее сообщалось, что исследование качества российского бензина проведут по более чем 30 параметрам. Напомним, федерация автовладельцев России предупредила о схемах обмана на АЗС.