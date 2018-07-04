Роскачество и Росстандарт проверят топливо на фальсификацию

Летом Роскачество совместно с Росстандартом проведут проверки в рамках пилотного проекта по выявлению фальсифицированного топлива в России.

«Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, то есть мимикрия под более дорогой бензин, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего будет исследовано более 30 параметров», — сказали в Роскачестве.

Отмечается, что основными источниками фальсифицированного топлива могут быть базы нефтепродуктообеспечения, осуществляющие отгрузку топлива в розницу. Так, по данным специалистов, доля нарушений среди нефтебаз составила в 2015 году 40%, в 2016 году — 21,5%, за 2017 год — 38%.

«Проверить эти утверждения также станет задачей исследования Роскачества и Росстандарта», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

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