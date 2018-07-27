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МЧС предупредило татарстанцев о грозе и граде 28 июля

14:36, 27.07.2018
МЧС предупредило татарстанцев о грозе и граде 28 июля
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 10 до 22 часов 28 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем и вечером 28 июля местами по республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с. В Казани порывы достигнут 15—20 м/с.

В некоторых районах Татарстана пройдет сильный дождь, возможен град.

Напомним, сегодня в республике без осадков. Максимальная температура днем от +29°С до +34°С.

Общество Татарстан
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