МЧС предупредило татарстанцев о грозе и граде 28 июля

ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 10 до 22 часов 28 июля.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем и вечером 28 июля местами по республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с. В Казани порывы достигнут 15—20 м/с.

В некоторых районах Татарстана пройдет сильный дождь, возможен град.

Напомним, сегодня в республике без осадков. Максимальная температура днем от +29°С до +34°С.