Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +34
В пятницу, 27 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем осадков не прогнозируется.
Ветер юго-восточный слабый.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +29°С до +33°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +30°С до +33°С.Общество Татарстан
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