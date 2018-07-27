Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +34

В пятницу, 27 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем осадков не прогнозируется.

Ветер юго-восточный слабый.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +29°С до +33°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +30°С до +33°С.