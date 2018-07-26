Россия и Китай введут безвизовый режим – Ростуризм

Россия и Китай в ближайшее время намерены подписать соглашение о безвизовых поездках, которое позволит существенно увеличить потоки туристов в обоих направлениях.



«Мы достигли понимания с китайской стороной, проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. Тем более, что это связано с деятельностью регуляторов в сфере туризма, и мы в ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», — приводит ТАСС слова замглавы Федерального агентства по туризму РФ Николая Королева.

По его словам, создание безвизового режима — комплексная задача, сопряженная с целым рядом процедур, которые касаются пересечения границы, а также пребывания на территории другой страны.

Напомним, с 1 мая россияне могут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.