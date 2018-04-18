Россияне с 1 мая смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз

Туристы из 59 стран мира, среди которых и Россия, смогут посещать китайскую провинцию Хайнань без виз.



Решение о введении безвизового режима было принято властями Китая в целях «поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим начнет действовать с 1 мая. Новые правила будут действовать в отношении как туристических групп, так и отдельных путешественников, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

При этом срок возможного пребывания туристов на острове будет увеличен с 21 до 30 дней. Пользоваться безвизовым въездом помимо России смогут также граждане США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Эстонии, Греции, Латвии, Литвы, Казахстана, Чехии, Финляндии.

Ранее сообщалось, что по всей России временно прекратят работу визовые центры Польши.