Новости общества

18:16 МСК
Новости раздела
Общество

В РФС призвали вернуть пиво на стадионы, чтобы повысить посещаемость игр

17:28, 26.07.2018
В РФС призвали вернуть пиво на стадионы, чтобы повысить посещаемость игр
Фото: pixabay.com

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин выступил за снятие запрета на торговлю пивом во время матчей. Это поможет поднять посещаемость игр.

«Понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей», — цитирует Анохина Р-Спорт.

По его словам, пиво продавалось на стадионах во время чемпионата мира по футболу — 2018 и не привело к происшествиям.

«Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», — добавил Анохин.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах. Идею поддержал президент РПЛ Сергей Прядкин.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты