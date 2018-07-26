В РФС призвали вернуть пиво на стадионы, чтобы повысить посещаемость игр
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин выступил за снятие запрета на торговлю пивом во время матчей. Это поможет поднять посещаемость игр.
«Понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей», — цитирует Анохина Р-Спорт.
По его словам, пиво продавалось на стадионах во время чемпионата мира по футболу — 2018 и не привело к происшествиям.
«Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», — добавил Анохин.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах. Идею поддержал президент РПЛ Сергей Прядкин.ОбществоВласть
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