В РФС призвали вернуть пиво на стадионы, чтобы повысить посещаемость игр

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин выступил за снятие запрета на торговлю пивом во время матчей. Это поможет поднять посещаемость игр.



«Понимаю, что на стадионах в Волгограде, Саранске, Самаре это важно. Это уникальные сооружения для городов, места для посещения туристов и местных жителей», — цитирует Анохина Р-Спорт.

По его словам, пиво продавалось на стадионах во время чемпионата мира по футболу — 2018 и не привело к происшествиям.

«Я за продажу. Любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», — добавил Анохин.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах. Идею поддержал президент РПЛ Сергей Прядкин.