Президент РПЛ Прядкин: «Пиво — атрибут боления»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение главы Татарстана Рустама Минниханова либеральнее отнестись к вопросу продажи пива на стадионах.



На заседании Госсовета по физкультуре и спорту с участием президента РФ Владимира Путина Минниханов рассказал, что во время чемпионата мира в республике было продано пива почти на 90 миллионов рублей, но никаких инцидентов в связи с этим не было. Минниханов попросил Путина разрешить употребление пива на стадионах.



«Пока это только обращение Минниханова. Я борец с алкоголизмом, но пиво — атрибут боления. Что касается цен, будет дешевле. На чемпионате мира выжимали все, что могли», — передает слова Прядкина корреспондент Sport24.ru.