Футбольный клуб «Звезда» обратился к пермякам с открытым письмом

Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Футбольный клуб «Звезда» обратился к пермякам с просьбой поддержать команду на первом домашнем матче в сезоне ПФЛ.

Игроки и тренерский состав написали открытое письмо, где призвали всех неравнодушных к футболу жителей города прийти на трибуны стадиона «Звезда». По словам футболистов, первая официальная домашняя игра — «крайне ответственный и волнительный момент», игрокам «нужна поддержка, как кислород».





Добавим, что матч пройдет 26 июля в Перми. «Звезда» сыграет с футбольным клубом «Челябинск».

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Начальником команды назначен Валерий Волошин — последний руководитель футбольной «Звезды», ликвидированной 22 года назад.

Главным тренером клуба стал бывший игрок «Амкара» Константин Парамонов, старшим тренером — еще один экс-амкаровец Алексей Попов. Бюджет клуба составит 45 млн рублей.

Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.