Казанский пороховой завод отремонтируют за 331 млн рублей

Казанский пороховой завод отремонтируют за 331 млн рублей. Проведение закрытого аукциона запланировано на 31 июля. Тендер опубликовало на сайте госзакупок само предприятие.

В закупке указывается, что за эти деньги должно быть построено нежилое здание, а также проведена реконструкция «модульного производства нитратов целлюлозы и порохов».

Напомним, Министерство промышленности и торговли РФ ранее приняло решение вынести через 2—3 года опасное предприятие из центральной части Казани в Удмуртский Кизнер. При этом на месте КПЗ могут построить технопарк или IT-парк.