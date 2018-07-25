«Калашников» начал присматриваться к «Дагдизелю» и другим предприятиям Дагестана

Концерн «Калашников» планирует развивать сотрудничество с властями Дагестана. Делегация концерна посетила заводы «Дагдизель», «Каспийский завод точной механики» и «Авиамеханический завод».

В свою очередь руководство республики интересует гражданская продукция предприятий «Калашникова».

«Мы знаем концерн «Калашников», как крупнейшего российского производителя боевого оружия, широкого спектра высокоточного оружия. Кроме того, «Калашников» уже имеет достаточно большой сегмент гражданской продукции, выпускает станки и инструменты», — приводит слова министра промышленности и энергетики республики Сайгидпаши Умаханова портал dag.life.

Руководитель направления по продажам неоружейной продукции концерна Елена Кривенцова отметила, что «Калашников» заинтересован в сотрудничестве с предприятиями, имеющими соответствующий научно-технический, производственный и кадровый потенциал, в рамках межзаводской кооперации.

Напомним, что «Калашников» активно работает над консолидацией судостроительных предприятий России под своим началом. В июне концерн закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций группы КМЗ. В этой связи интерес к «Дагдизелю» и другим предприятиям выглядит логичным.