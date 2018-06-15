«Калашников» закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций КМЗ

Концерн «Калашников» завершил оформление сделки по приобретению 60% акций группы КМЗ. Теперь концерн получил контроль над Кингисеппским машиностроительнымо заводом (КМЗ) и «Дизельзипсервисом».

«Вхождение в состав концерна позволит организовать производство комплектующих для отечественных двигателей большой мощности. Предприятие намерено возродить производство всего модельного ряда двигателей завода «Русский Дизель», — процитировала гендиректора КМЗ Анатолия Русина пресс-служба «Калашникова».

Напомним, что о намерении холдинга приобрести предприятия группы КМЗ сообщалось еще в апреле. Предполагается, что таким образом «Калашников» сможет наладить производство двигателей для кораблей семейств М-50 и М-500 для нужд ВМФ и ФСБ.