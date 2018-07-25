В Саратове депутаты начали увольнять родственников-помощников

В Саратовской областной думе был рассмотрен законопроект региональной прокуратуры о запрете депутатам принимать на работу родственников.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что у пятерых саратовских депутатов есть помощники, связанные с ними по родству. Стоит отметить, что ежемесячно на оплату труда помощникам депутатов облдумы выделяют по 75 тысяч рублей. Один помощник не может получать более 25 тысяч рублей в месяц.

Как стало известно «Коммерсанту», некоторые депутаты уже уволили своих помощников-родственников. В частности, депутат Дмитрий Чернышевский из «Единой России» вынужден был уволить свою супругу. Он назвал законопроект «сигналом», который показывает, что «власть должна перестать быть кормушкой и стать службой, которой была когда-то».

В итоге, большинство депутатов поддержало законопроект — он был отправлен на доработку.

Напомним, на прошлой неделе саратовские депутаты подняли плату за проезд в электротранспорте до 23 рублей.