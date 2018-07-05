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В Саратове могут запретить депутатам нанимать в помощники родственников

11:54, 05.07.2018
В Саратове могут запретить депутатам нанимать в помощники родственников
Фото: Роман Новиков / wikipedia.org

Депутатам Саратовской областной думы могут запретить нанимать в помощники родственников. С соответствующей инициативой выступил прокурор региона Сергей Филипенко.

Поводом для разработки законопроекта послужила плановая проверка, показавшая по итогам, что у пятерых саратовских депутатов есть помощники, связанные с ними по родству, пишет «Коммерсант».

Стоит отметить, что ежемесячно на оплату труда помощникам депутатов облудумы выделяют по 75 тысяч рублей. Один помощник не может получать более 25 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее саратовский депутат сравнил пенсионную реформу с геноцидом.

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