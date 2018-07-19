Саратовские депутаты подняли плату за проезд в электротранспорте до 23 рублей

В Саратове с 1 августа стоимость проезда в трамваях и троллейбусах поднимется до 23 рублей. Данное решение приняли депутаты городской думы на очередном заседании.

Ранее в городе действовал тариф в размере 17 рублей. Главным аргументом повышения проезда стало подорожание электроэнергии. Так, цена на электрическую энергию возросла на 41,7%, также повысились расходы на оплату труда сотрудников и закупку запчастей и комплектующих, передает «Регион 64».

Как пояснил заместитель главы администрации областного центра по городскому хозяйству Роман Бусаргин, новый тариф рассчитывался по методике доступности транспорта гражданам. По его словам, для развития горэлектротранса и замены подвижного состава тариф должен составлять 65 рублей.

Напомним, администрация Йошкар-Олы также сообщила о повышении тарифов на проезд в троллейбусах города — до 22 рублей.