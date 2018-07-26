Принадлежавший «ФОНу» ресторан «Парус» подешевел в два раза — почти до 96 млн рублей

Здание ресторана «Парус», ранее принадлежавшее структурам главы «ФОНа» Анатолия Ливады, продают в два раза дешевле изначальной цены.

Сейчас объявление о продаже опубликовало агентство Lotbankrot, которое занимается залоговой недвижимостью. Стоимость ресторана оценена 95,8 млн рублей.



Так, если ранее ресторан площадью 3,8 тыс. кв. м, расположенный на Кремлевской набережной, предлагался за 208,4 млн рублей и его продавало инвестиционное агентство InvestRussia, то сейчас ситуация другая.

Напомним, еще в сентябре 2016 года сообщалось о том, что ресторан «Парус» сменит собственника. Объект мог перейти ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина за 95 млн рублей. Позже здание было передано в залог Сбербанку. На деньги, вырученные от продажи ресторана, планировалось достроить проблемные дома.



Стоит отметить, что поручительство Ливады по кредитам «Паруса» стало одной из причин личного банкротства предпринимателя.