В Башкирии темпы вывода денег за границу выросли почти на 50 процентов, до $22,9 млн

По итогам I квартала 2018 года жители Башкирии вывели за границу $22,9 млн. За год этот показатель вырос на 48%.

При этом переводы из-за рубежа в республику в январе — апреле этого года достигли $14,1 млн. По сравнению с I кварталом 2017-го рост составил 76%, подсчитали аналитики «Реального времени».

Таким образом Башкирия вошла в число лидеров по темпам роста трансграничных переводов среди регионов ПФО.

Напомним, что лидером по выводу средств за границу стал Татарстан. Жители РТ перевели $65,4 млн. В обратном направлении наибольшими объемами может похвастаться Самарская область. Объем зарубежных переводов в регион достиг $25,5 млн.