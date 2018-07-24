Татарстан стал лидером в ПФО по выводу денег за рубеж в I квартале 2018 года

Республика Татарстан стала лидером в ПФО по выводу денег за рубеж в I квартале 2018 года. Об этом говорится в исследовании «Реального времени», основанном на статистике Центробанка и «Почты России».

Из Татарстана за отчетный период было переведено 65,4 млн долларов, что на 10% ниже прошлогоднего показателя. На втором месте находится Самарская область с неизменившимся с прошлого года результатом в 44,2 млн долларов, а третье место — у Нижегородской области с показателем в 41,8 млн долларов (снижение за год на 4%).

Что касается иностранных поступлений в регион, то здесь лидирует, как и год назад, Самарская область. Показатель составил 25,5 млн долларов, что на 5% больше, чем в I квартале 2017 года. Второе место за Нижегородской областью — 19,3 млн долларов (-17% к прошлому году). На третьем — Республика Татарстан с 16,4 млн долларов (+82% к 2017 году).

Подробнее о трансграничных переводах в регионы России и за рубеж — в материале «Реального времени».