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Трамп заявил, что опасается вмешательства РФ в следующие выборы президента США

19:56, 24.07.2018
Трамп заявил, что опасается вмешательства РФ в следующие выборы президента США
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что он опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы в стране.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно бороться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был более жестким в отношении России, чем я, они будут очень сильно подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!», — написал он в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела.

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