Трамп заявил, что опасается вмешательства РФ в следующие выборы президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он опасается вмешательства России в грядущие президентские выборы в стране.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно бороться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был более жестким в отношении России, чем я, они будут очень сильно подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа!», — написал он в Twitter.

I'm very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don't want Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела.