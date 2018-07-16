Путин признался, что хотел победы Трампа на выборах президента США

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что хотел его победы на выборах.

«Да, я хотел», — сказал он, отвечая на вопрос, хотел бы он, чтобы Трамп выиграл выборы.

Путин отметил, что Трамп в ходе встречи затрагивал тему «вмешательства» России в выборы в США.



«Мне пришлось повторить то, что я говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс», — сказал российский лидер.