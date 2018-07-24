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За пост губернатора Нижегородской области намерены бороться шесть кандидатов

14:20, 24.07.2018

На выборы губернатора Нижегородской области заявились шесть кандидатов. Теперь они должны преодолеть так называемый «муниципальный фильтр».

«Документы для их регистрации в качестве кандидатов принимаются с 24 по 28 июля, затем в течение 10 дней будет принято решение о регистрации», — цитирует «Интерфакс» представителя регионального ЦИКа.

Претенденты на пост главы региона должны заручиться поддержкой как минимум 262 муниципальных депутатов.

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области назначены на 9 сентября.

Список подавших заявки кандидатов:

  • Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин («Единая Россия»)
  • Депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов (ЛДПР)
  • Зампред нижегородского Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ)
  • Депутат регионального парламента, директор частной школы им. Ломоносова Галина Клочкова («Справедливая Россия»)
  • Пенсионер Александр Быков («Партия пенсионеров»)
  • Научный сотрудник Института прикладной физики РАН Роман Овсянников (партия «Национальный курс»)
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