За пост губернатора Нижегородской области намерены бороться шесть кандидатов

На выборы губернатора Нижегородской области заявились шесть кандидатов. Теперь они должны преодолеть так называемый «муниципальный фильтр».

«Документы для их регистрации в качестве кандидатов принимаются с 24 по 28 июля, затем в течение 10 дней будет принято решение о регистрации», — цитирует «Интерфакс» представителя регионального ЦИКа.

Претенденты на пост главы региона должны заручиться поддержкой как минимум 262 муниципальных депутатов.

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области назначены на 9 сентября.



Список подавших заявки кандидатов: