За пост губернатора Нижегородской области намерены бороться шесть кандидатов
На выборы губернатора Нижегородской области заявились шесть кандидатов. Теперь они должны преодолеть так называемый «муниципальный фильтр».
«Документы для их регистрации в качестве кандидатов принимаются с 24 по 28 июля, затем в течение 10 дней будет принято решение о регистрации», — цитирует «Интерфакс» представителя регионального ЦИКа.
Претенденты на пост главы региона должны заручиться поддержкой как минимум 262 муниципальных депутатов.
Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области назначены на 9 сентября.
Список подавших заявки кандидатов:
- Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин («Единая Россия»)
- Депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов (ЛДПР)
- Зампред нижегородского Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ)
- Депутат регионального парламента, директор частной школы им. Ломоносова Галина Клочкова («Справедливая Россия»)
- Пенсионер Александр Быков («Партия пенсионеров»)
- Научный сотрудник Института прикладной физики РАН Роман Овсянников (партия «Национальный курс»)
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