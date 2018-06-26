Нижегородские справороссы выдвинули Клочкову на пост губернатора

На выборах губернатора Нижегородской области партию «Справедливая Россия» будет представлять Галина Клочкова. На съезде местного отделения за нее проголосовали все присутствовавшие делегаты — 57 человек.

«Для меня главная задача — достойно представить партию. Мое выдвижение является поддержкой регионального отделения и идей его лидера Александра Бочкарева», — приводит слова Клочковой НИА «Нижний Новгород».

Напомним, в конце мая стало известно, что центральному совету «Справедливой России» для выдвижения на пост губернатора Нижегородской области предложены кандидатуры Игоря Богданова, Александра Разумовского, Галины Клочковой и Евгения Сабашникова. Лидер партии «Справедливая Россия» в регионе Александр Бочкарев в настоящее время находится под домашним арестом. Он подозревается в коммерческом подкупе.

Напомним, что нижегородское отделение КПРФ также выдвинуло кандидата на губернаторские выборы. Коммунистов будет представлять Владислав Егоров.

И.о. главы области Глеб Никитин также заявил о желании участвовать в выборах.