Нижегородские коммунисты выдвинули кандидатом на губернаторские выборы Владислава Егорова

Нижегородское региональное отделение КПРФ выдвинуло кандидата на пост губернатора области. Им ожидаемо стал первый секретарь обкома партии Владислав Егоров.

«За его кандидатуру делегаты областной конференции проголосовали единогласно. Кандидатура Владислава Егорова также была поддержана кадровой комиссией и президиумом ЦК КПРФ», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

На сегодня Егоров должен собрать 262 подписи муниципальных депутатов для преодоления «муниципального фильтра».

Напомним, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин также намерен участвовать в выборах. Он был назначен временно-исполняющим обязанности главы региона после того, как президент РФ Владимир Путин снял предыдущего губернатора Валерия Шанцева.