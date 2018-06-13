Глеб Никитин примет участие в выборах губернатора Нижегородской области
Нижегородское региональное отделение «Единой России» выдвинуло врио губернатора Глеба Никитина на выборы главы региона.
По результатам праймериз за кандидатуру Никитина проголосовали 180 делегатов, передает «Интерфакс».
Глава МСУ Первомайского района Елена Лебеднова получила 12 голосов, военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков — восемь голосов, председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Кабайло — пять голосов.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин снял с должности предыдущего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в сентябре 2017 года. Исполняющим обязанности главы региона был назначен Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что депутаты регионального заксобрания назначили губернаторские выборы на 9 сентября 2018 года.ОбществоВласть
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