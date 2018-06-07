Депутаты назначили выборы губернатора Нижегородской области на 9 сентября

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области определились с днем проведения выборов губернатора. Они назначены на 9 сентября.

«Решение было принято единогласно», — говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Кандидата в губернаторы от «Единой России» определят на партийной конференции 14 июня, передает ТАСС. В списке претендентов четыре человека, в том числе временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин.

ЛДПР определит своего кандидата 7 июня на заседании высшего совета партии в Москве. КПРФ утвердит представителя от партии 16 июня на областной конференции.